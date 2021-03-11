Музей авиации в Риге: помогите спасти российские крылья

Аргументы Недели → В мире 13+

11 марта 2021, 06:59 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Фото: личный архив

В Риге существует уникальный музей авиации. Его создавал, собирал «по частям» в прошлом бортинженер Виктор Петрович Талпа. Создавал уникальную коллекцию летательных аппаратов 50 лет: первый самый большой в мире вертолет МИ-6, реактивные истребители МиГ-15… А теперь руководство аэропорта «Рига» попросило Виктора Петровича с его коллекцией, простите, «на выход».

Я хорошо знаю музей Виктора Петровича: меня туда часто приводил мой муж-пилот. Экспонаты, конечно, впечатляют. Они из той жизни, из далекой…

Даже немногие города России могут похвастаться тем, что в их «коллекции» и в полной комплектации имеются такой самолет, как МиГ-15 «спарка». Именно на таком самолете разбился летчик-космонавт Юрий Алексеевич Гагарин.

А первый самый большой в мире вертолет МИ-6, самолет МиГ-25, поставивший в свое время более 25 мировых рекордов, знаменитые реактивные истребители МиГ-15. Всего в коллекции около 40 уникальных экземпляров.

И сегодня «российские крылья» могут быть «выброшены» на улицу. Уникальные «российские крылья».

Почему?

В связи с расширением аэропорта музей, который находится на его территории, может остаться без крова. Да, единственный и уникальный музей в Балтии, в Европе, увы, может оказаться «на улице».

50 лет! Целая жизнь! Как рассказывает Виктор Петрович: «Доставали самолеты в Литве, Эстонии, Украине, Польше, Чехии…»

И за каждым самолетом стоит своя история, своя жизнь…

Почему и когда музей должен освободить территорию?

31 марта. Рижскому аэропорту это место необходимо под новый ангар для обслуживания самолетов.

Представители Рижского аэропорта утверждают, что Виктора Петровича еще два года назад официально уведомили о том, что музей придется убрать с территории. Более того, владельцу музея Рижский аэропорт даже предложил ряд участков земли. Если бы Виктор Петрович согласился бы, то представители аэропорта помогли бы с переездом. А что сейчас?

Лично меня просто убила фраза чиновников, которые допускают, что если не получится уговорить владельца музея, то «включая возможное принудительное перемещение». А что тут такого? Новый ангар нужно строить! Зачем хранить «старые» советские (русские) самолеты? Даже если они уникальны!

Почему Виктор Петрович отказался от столь «щедрого» предложения чиновников Рижского аэропорта?

«Да там чистое поле, нет ничего, кроме коммуникаций. Необходимо вырубить километровую тропу. Аэропорт подсчитал, что это может стоить около 200 тысяч евро. Переезд, ограждение, охрана, электричество, вода… ВСЕ!»

ИНТЕРЕСНО ТО, ЧТО РИЖСКИЙ АЭРОПОРТ ЛАСКОВО ГОВОРИТ О ПОМОЩИ, НО, ПО СЛОВАМ ВИКТОРА ПЕТРОВИЧА, КОЛЛЕКЦИЯ МУЗЕЯ БУДЕТ АРЕСТОВАНА ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ АЭРОПОРТА!!!

Почему?

Так они же за свой счет ее перевозить будут! Ничего не знаем, а денег дай! А какой счет «выставят» чиновники обедневшей Латвии – думать не хочется! А то, что могут сломать экспонаты при перевозке – «пустяк»! Они же российские!

Виктор Петрович бросил клич в Facebook о ПОМОЩИ!

«Поможем обрести Музею авиации новый дом! Спасем крылья!»

Пока собрали 800 евро. А нужно для покупки земли 200 000евро.

Поможем? ПОМОГИТЕ!

Всю информацию можно узнать у Виктора Петровича Талпа зайдя на ФС (Музей Авиации) в раздел «Спасем Крылья» .