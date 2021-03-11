Право на смерть: комиссия Сейма Латвии отклонила инициативу о легализации эвтаназии

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11 марта 2021, 00:08 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Фото: cоцсети

Комиссия Сейма Латвии по мандатам и этике отклонила инициативу о легализации эвтаназии. За право на смерть подписалось 10 505 латвийцев.

Комиссия Сейма по мандатам и этике рассмотрела петицию и отклонила просьбу. Два члена комиссии воздержались, 12 были против.

Что думают по этому поводу латвийцы, врачи, священники страны?

Архиепископ-митрополит Латвийской католической церкви Збигнев Станкевич: «Эвтаназия не подлежит обсуждению. Это предложение цивилизованной смерти».

Протоиерей Николай, православный священник: «Бог дал человеку жизнь как бесценный дар. Кто может ее забрать без воли Творца. Не нам решать».

Заместитель главы Общества врачей Латвии Марис Плявиньш: «У нас проблем в области медицины очень много. Коронавирус внес определенные проблемы. Сейчас вопрос не с эвтаназией решать надо, а с вакцинацией».

Член правления 2-й Рижской больницы Янис Петронис: «Иногда, когда смотришь на боли человека, то становится страшно. Умирает человек, например, при онкологии очень сложно. Я не могу ответить четко на этот вопрос… Да, я буду как врач спасать до конца жизнь человека – мой долг и мое призвание. Как просто человек – не могу сказать»

Андис, Рига: «У нас и так суицида много… Зачем нам эвтаназия?»

Анна, Энгуре: «Я не могу согласиться с эвтаназией, но я видела, как умирала моя мама: беспамятство, боль, агония… Таблетки уже не помогали. Иногда думала, чтобы она, простите, быстрее ушла и не мучалась. Я выросла в католической семье, где жизнь – дар. Но жизнь иногда бывает жестокой».