Все билеты проданы: Латвия открывает авиасообщение с Россией

17 марта Латвия открывает авиасообщение с третьими странами, включая Россию. Россияне, как сообщает онлайн-сервис Aviasales, раскупили все билеты в Латвию. Не рано ли?
Правительство Латвии открывает авиасообщение с Россией 17 марта. В частности, планируется возобновить чартерные рейсы с теми государствами, которые не являются членами ЕС.
Да, авиасообщение с Россией возобновляется, но! Посетить Латвию туристы не могут! Граждане РФ смогут прибыть в Латвию исключительно по долгосрочной визе или по веской причине: смерть родственника, запланированное лечение. Те, кто имеет ВНЖ (вид на жительство) тоже смогут въехать в страну.
Увы, туристический отдых не является веской причиной.
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