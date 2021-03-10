Все билеты проданы: Латвия открывает авиасообщение с Россией

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10 марта 2021, 23:39 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Фото: cоцсети

17 марта Латвия открывает авиасообщение с третьими странами, включая Россию. Россияне, как сообщает онлайн-сервис Aviasales, раскупили все билеты в Латвию. Не рано ли?

Правительство Латвии открывает авиасообщение с Россией 17 марта. В частности, планируется возобновить чартерные рейсы с теми государствами, которые не являются членами ЕС.

Да, авиасообщение с Россией возобновляется, но! Посетить Латвию туристы не могут! Граждане РФ смогут прибыть в Латвию исключительно по долгосрочной визе или по веской причине: смерть родственника, запланированное лечение. Те, кто имеет ВНЖ (вид на жительство) тоже смогут въехать в страну.

Увы, туристический отдых не является веской причиной.