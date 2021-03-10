В Голландии умер изобретатель пленки для кассет и компакт-диска

Голландский инженер Лодевейк Оттенс, который изобрел пленку для кассет и компакт-диск, скончался в Нидерландах в возрасте 94 лет.
Известно, что Оттенс отучился на инженера и в 1952 году начал работать в компании Philips, в которой позже возглавил отдел разработки продуктов компании. Под его руководством в течение года был разработан первый портативный магнитофон, а еще через два года Оттенс придумал пленку для компакт-кассет. Позднее Оттенс изобрел компакт-диск.
Сообщается, что изобретатель вышел на пенсию в 1986 году. Он всегда подчеркивал, что оба изобретения были результатом коллективных усилий.
Ранее эксперт рассказал о самых ярких российских изобретениях в медицинской отрасли за последние пару лет.
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