В Голландии умер изобретатель пленки для кассет и компакт-диска

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10 марта 2021, 21:00 Источник: РИА Новости

Фото: pixabay.com

Голландский инженер Лодевейк Оттенс, который изобрел пленку для кассет и компакт-диск, скончался в Нидерландах в возрасте 94 лет.

Известно, что Оттенс отучился на инженера и в 1952 году начал работать в компании Philips, в которой позже возглавил отдел разработки продуктов компании. Под его руководством в течение года был разработан первый портативный магнитофон, а еще через два года Оттенс придумал пленку для компакт-кассет. Позднее Оттенс изобрел компакт-диск.

Сообщается, что изобретатель вышел на пенсию в 1986 году. Он всегда подчеркивал, что оба изобретения были результатом коллективных усилий.

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