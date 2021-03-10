Латвийских детей вакцинировать невозможно

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10 марта 2021, 20:58 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Фото: соцсети

На заседании парламентской комиссии Латвии эпидемиолог Юрий Перевощиков заявил, что в настоящее время вакцинация детей от коронавируса невозможна.

Причина?

Нет соответствующих исследований.

«В настоящее время нет данных об эффективности вакцинации детей. Мы надеемся, что за это время исследования появятся».

Латвийский Центр профилактики и контроля заболеваний сообщил, что заболеваемость коронавирусом в Латвии среди детей продолжает расти.

За сутки в Латвии было выявлено 637 инфицированных.