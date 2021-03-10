Возможно ли в Латвии смена правительства

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10 марта 2021, 20:57 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Фото: cоцсети

Все чаще и чаще в Латвии стали слышны разговоры о смене правительства: мол, вакцинация идет из рук вон плохо, люди теряют работу, отсутствие денег, кафе, рестораны, театры, маленькие магазины закрыты, огромные штрафы за нарушения ограничений, непомерные счета за электричество, отопление и т.д. Правительство Латвии не справляется со своими обязанностями. Сомнения развеял президент страны Эгилс Левитс.

Президент Латвии отметил, что в интересах общества, чтобы правительство премьер-министра Кришьяниса Кариньша «улучшило и продолжило свою работу».

Президент заявил латвийским СМИ, что «сейчас мы находимся посреди кризиса, и менять правительство было бы неразумно».

Премьер Латвии ответил конкретно: «На данный момент я такого не планирую. Правительство в целом шаг за шагом продвигается вперед».

Видимо, латвийцам придется просто замолчать и терпеть.