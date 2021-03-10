Родители в недоумении от задания Минобразования Латвии

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10 марта 2021, 20:32 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Фото: pravmir.ru

Нет сомнений в том, что коронавирус влияет на психику людей! Но, когда уже чересчур, то хочется смеяться или плакать… Министерство образования Латвии «удумало» новое задание для школьников – покрасить курицу в разные цвета!

В чем суть вопроса?

В условиях диагностирующей задачи для учащихся 3-х классов латвийских школ сказано: Мария хочет покрасить голову, хвост, крылья в разные цвета: коричневый, белый и синий. Голову одной курицы она покрасила в коричневый цвет, крылья – в белый, а хвост – в синий.

ЗАДАНИЕ: сколько еще куриц Мария может покрасить так, чтобы все они были раскрашены по-разному?

Сложно сказать, кто до такого додумался! Но родители обратились в Зоополицию с просьбой разобраться «с курицей в разных цветах». Причина? Мол, существует в Латвии Закон о защите животных, в котором окрашивание живой курицы приравнивается к жестокому обращению с животными.

Есть и такие родители, которые вопрошают: «Что вы в министерстве курите? Г-жа министр?»

Министр образования Латвии Илга Шуплинска ответила: «Если кому-то кажется, что я успеваю просматривать задания, то я вас огорчу – не успеваю!»

Понятно, что «виновных» не найти! Видимо, нашкодила курица…