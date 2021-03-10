Китай призывает Россию к совместной борьбе с цветными революциями

В Министерстве иностранных дел Китая сообщили, что российской-китайский договор может изменить своё содержание.
В этом году исполняется двадцать лет договору о дружбе между Россией и Китаем. Стороны намерены продлить его и дополнить важными положениями. В частности, китайская сторона предлагает Москве совместно бороться с цветными революциями и создавать условия для политической безопасности. Китай пытается продемонстрировать свою решительность и не допустить вмешательство других стран в свои дела.
В Китайской академии общественных наук считают, что стороны наладят сотрудничество между спецслужбами и смогут отвечать на вызовы других государств. Внутренние проблемы КНР и РФ толкают их в объятия друг друга. Однако эксперты рекомендуют обоим государствам быть осторожными. В Школе востоковедения ВШЭ уверены, сотрудничество может трансформироваться в военно-политический союз. Формула партнёрства отвечает интересам как России, так и Китая. Ранее российский лидер Владимир Путин предложил КНР создать систему раннего предупреждения ядерного ракетного удара.
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