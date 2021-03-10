Times: британские корабли намерены находиться в Арктике для «противостояния России и КНР»

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10 марта 2021, 12:59 Источник: The Times

флаг Британии, фото: pixabay.com

СМИ со ссылкой на информационные источники сообщили, что военно-морские силы Великобритании будут постоянно находиться за северным полярным кругом, чтобы противостоять стратегическому преимуществу России. Лондон опасается, что Москва и Пекин будут использовать новые торговые маршруты по мере таяния льдов.

«Преуспевание в мире зависит от торговли, и если торговые пути откроются, мы должны убедиться, что они остаются открытыми и не контролируются одной или двумя странами», - пояснил источник в британских ВМС.

В издании говорится, что в ближайшие месяцы на фоне опасений об изменении климата и установления РФ контроля над полярными регионами в состав многонациональной оперативной группы в Баренцевом море войдет британский фрегат. Лондон опасается, что Москва и Китай могут использовать в своих интересах новые морские пути, которые появляются за северным полярным кругом по мере таяния льдов.

Кроме того, официальные лица Британии считают, что воздействие глобального потепления на продовольственную безопасность, водоснабжение, на миграцию и экстремизм в таких регионах, как африканская зона Сахеля, может иметь самые разнообразные последствия для безопасности Соединенного Королевства.

«За полярным кругом таяние льда открывает новые судоходные маршруты по соседству с Россией, и эти перспективные новые маршруты, которые могут сократить время транзита из Китая в Европу почти вдвое, могут быть оспорены», - говорится в документе, который будет опубликован на следующей неделе.