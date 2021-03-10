Санкции США против Коломойского загнали Зеленского в тупик

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10 марта 2021, 12:35

Американцы ввели против украинского бизнесмена Игоря Коломойского санкции. Вашингтон обвиняет его в коррупционных преступлениях, совершённых в период губернаторства. Когда он руководил Днепропетровской областью у США не было к нему претензий. Санкции против крупного олигарха поставили украинского лидера в неловкое положение. Ведь благодаря Коломойскому Владимир Зеленский одержал победу на выборах.



Во время встречи с помощником государственного секретаря США Викторией Нуланд Игорь Коломойский говорил, что коррупцию можно побороть в стране только при помощи смены всей системы. Политический аналитик Сергей Руденко считает, что победа Владимира Зеленского может рассматриваться Игорем Коломойским как собственная победа. По желанию бизнесмена должностей лишались чиновники высоких рангов.



Зеленский пока никак не комментирует позицию Запада в отношении украинского олигарха. Наказать Коломойского требует только партия Петра Порошенко. Член партии «Европейская солидарность» потребовал от президента страны ответа на вопрос: на чьей стороне он находится – на стороне государства или олигарха? Владимиру Зеленскому в этой ситуации придётся сделать сложный выбор. Игнорирование американцев может обернуться для Украины потерей финансовой помощи и политической поддержки.



