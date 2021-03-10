Уничтожение с размахом: в мире осталась нетронутой всего одна треть тропических лесов

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10 марта 2021, 11:17 Источник: meduza.io

Аргументы недели, Олеся Аверьянова

Из 14,5 миллионов квадратных километров тропических лесов, которые когда-то покрывали поверхность Земли, нетронутыми остаются только 36%. Более трети тропических лесов (34%) полностью исчезли. Еще 30% в той или иной степени деградировали. Такие данные предоставил в своем отчете Фонд Rainforest Foundation Norway.

В исследовании проанализирована собранная с 2002 по 2019 годы информация о произошедших с тропическими лесами изменениях в 73 странах мира. По оценкам фонда, только за этот период мир лишился 571 863 квадратных километра таких лесов - площадь, превышающая размеры континентальной Франции. При этом площадь нетронутых лесов сравнима с половиной площади Европы.

Отмечается, что особенно сильно пострадали территории Азии. В настоящее время на них приходится лишь 7% нетронутых тропических лесов мира. В Юго-Восточной Азии леса уничтожают под плантации масличной пальмы, в Центральной Африке - из-за традиционного и коммерческого земледелия, а также лесозаготовок.

«Положительным итогом можно считать то, что мы не вырубили половину тропических лесов мира - такое распространенное заявление можно найти на различных авторитетных веб-сайтах», - сообщают авторы исследования.

Они считают, что тропические экосистемы приближаются к переломному моменту - естественная саморегуляция лесов нарушается из-за изменения климата, вызванного, в том числе сокращением зеленого покрова. Особые надежды исследователи связывают с бассейном Амазонки. По их оценкам, там сейчас находится порядка 72% нетронутых тропических лесов, причем 42% - на территории одной Бразилии.

«Бразилия обладает самым большим участком тропического леса в мире, но и теряет его она тоже быстрее всех», - сообщила географ Института экологических исследований Амазонии Ане Аленкар.

В Rainforest Foundation Norway отмечают, что в 2019 году более 37% исчезнувших за год тропических лесов пришлись именно на Бразилию. Reuters связывает это с приходом к власти нового президента Жаира Болсонару, который, по мнению агентства, начал ослаблять меры по охране окружающей среды.