В Букингемском дворце отреагировали на слова Маркл о расизме:

Аргументы Недели → В мире 13+

9 марта 2021, 21:24

Принц Гарри и Меган Маркл во время интервью, фото: vk.com/meghan_markle

Cемья королевы Великобритании Елизаветы Второй "с сожалением" узнала о том, насколько непростыми были последние несколько лет для принца Гарри и его супруги американской актрисы Меган Маркл.

Букингемский дворец предоставил заявление после интервью герцога и герцогини Сассекские дали телеведущей Опре Уинфри, в котором два дня назад супруги сделали несколько сенсационных заявлений, в том числе Меган поделилась, что кто-то из родственников принца Гарри высказывал опасения по поводу цвета кожи их ребенка.

"Вся семья с сожалением узнала о том, насколько непростыми были последние несколько лет для Гарри и Меган. Поднятые темы, особенно вопрос расизма, вызывают озабоченность. Хотя некоторые воспоминания могут отличаться, они воспринимаются очень серьезно и будут рассматриваться семьей в частном порядке", - говорится в заявлении дворца.

Меган Маркл рассказала в интервью, что ее обижала супруга герцогиня Кембриджская Кейт, супруга принца Уильяма, старшего брата.

Принц Гарри раскрыл, как как его отец, принц Уэльский Чарльз, не отвечал на звонки, отказываясь обсуждать проблемы сына.

Интервью герцога и герцогини Сассекских вызвало огромный интерес как в Великобритании, так и в США.

Напомним, принц Гарри и Меган Маркл ждут второго ребенка.