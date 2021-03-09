Промышленные роботы могут оставить без работы более половины строителей

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9 марта 2021, 20:59

Аргументы недели, Олеся Аверьянова

Согласно данным исследования McKinsey Global Institute, в строительной отрасли можно автоматизировать до 55% человеческого труда. Роботизация особенно необходима в потенциально опасных процессах и при проведении работ, связанных с тяжелым физическим трудом.

По оценкам экспертов, уже в этом году количество промышленных роботов увеличится более чем в 10 раз по сравнению с 2009 годом - с 60 до 630 тысяч единиц. Одновременно с этим снижается стоимость таких технологий.

Наиболее массово роботы применяются в Сингапуре, Германии и Южной Корее.

«Россия в самом низу списка с показателем 5 роботов на 10 тысяч работников», - отметил Дмитрий Ипанов, генеральный директор «Вектор Групп».

По мнению экспертов, широкое применение роботов в российской строительной отрасти сдерживают недостаточная информированность и ограниченное финансирование.

Ведущий менеджер департамента робототехнического оборудования ООО «Вебер Комеханикс» Михаил Колодко рассказал, что в строительной отрасли в настоящее время роботы чаще применяются при упаковке, сварке и обслуживании оборудования. Директор по развитию АО МГК «Интехрос» Ратибор Коновалюк подчеркнул, что на рынке сейчас наиболее востребованы гидравлические инженерные роботы.

По словам генерального директора «Aripix Robotics» Андрея Спиридонова, чтобы заменить людей роботами, компаниям в среднем необходимо полгода. Один робот способен заменить до трех человек, при этом объем производства увеличивается до 20%.

К чему приведет тотальная роботизация? Читайте в книге Игоря Диденко "НеВенец творения".