Как олигарх Коломойский боролся против России, работал с Зеленским и стал невъездным в США

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9 марта 2021, 19:44 Источник: strana.ua

Фото: ipress.ua

Госдепартамент США ввел санкции против одного из самых известных олигархов Украины — Игоря Коломойского. С одной стороны, это было ожидаемо — американцы уже несколько лет его преследуют через уголовные дела.

С другой, это может иметь очень серьезные последствия для будущих политических раскладов в Украине так как Коломойский — ближайший партнер президента Владимира Зеленского и контролирует часть депутатов фракции "Слуги народа".

Разбирались, почему американцы усиливают давление на Коломойского и что это значит для Украины.

Какие санкции ввели против Коломойского

Судя из заявления госсекретаря США Энтони Блинкена, Коломойскому и членам его семьи запретили въезд в Америку. Речь о жене Ирине, дочке Анжелике и сыне-баскетболисте — Израиле Цви (более известному как Григорий).

Причина — некие коррупционные деяния олигарха, когда он был на посту губернатора Днепропетровской области. Какие именно — не перечисляется.

"Будучи главой Днепропетровской областной государственной администрации Украины с 2014 по 2015 год, Коломойский участвовал в коррупционных деяниях, которые подрывали верховенство права и доверие украинской общественности к демократическим институтам и процессам управления, включая использование своего политического влияния и официальной власти для личной выгоды", — говорится в заявлении.

Блинкен лишний раз подчеркнул, что именно этого периода касаются американские ограничения. Хотя и выразил озабоченность, что Коломойский, мол, и сейчас подтачивает демократию в Украине.

"В своем официальном качестве губернатора Днепропетровской области Украины с 2014 по 2015 год Коломойский был причастен к коррупционным действиям, которые подорвали верховенство закона и веру украинской общественности в демократические институты своего правительства и общественные процессы. В том числе Коломойский, используя свое политическое влияние и официальную власть для своей личной выгоды. Хотя это назначение санкций основано на действиях, совершенных им во время его пребывания в должности, я также хочу выразить обеспокоенность нынешними и продолжающимися усилиями Коломойского по подрыву демократических процессов и институтов Украины, которые представляют серьезную угрозу для ее будущего.

Также санкции введены против его жены Ирины Коломойской, его дочери Анжелики Коломойской и его сына Израиля Цви Коломойского. Это лишает Игоря Коломойского и каждого из этих ближайших родственников права на въезд в США. Эти санкции подтверждают приверженность США поддержке политических, экономических реформ и реформ в сфере правосудия, которые имеют ключевое значение на евроатлантическом пути Украины. Соединенные Штаты по-прежнему поддерживают всех украинцев, работа которых способствует продвижению реформ.

Департамент продолжит использовать такие методы для привлечения к ответственности коррупционеров в этом регионе и во всем мире", — говорится в тексте заявления.

Таким образом, согласно письму, ограничительные меры внедряются в связи с обвинениями в коррупции. Вместе с Коломойским под санкции США попали его жена, дочь и сын. Всем указанным членам семьи запрещен въезд в США. Департамент продолжит использовать такие методы для привлечения к ответственности коррупционеров в этом регионе и во всем мире". — Врезка К.ру

Упоминание в качестве мотива введения санкций работу Коломойского губернатором Днепропетровской области многие восприняли как иронию судьбы — ведь как раз на этом посту олигарх отметился сопротивлением "Русской весне". […]

Но на самом деле, американцам просто нужна была формальная привязка для того, чтоб подвести Коломойского под категорию Section 7031(c). По ней санкции накладываются на госчиновников, а единственным периодом работы на госслужбе олигарха был период его губернаторства. — Врезка К.ру

Основанием для санкций госсекретарь назвал раздел 7031 (с) закона США о финансировании Госдепа. Посольство Америки в Украине детально расписало, что это за норма.

В ней говорится, что госсекретарь может запретить въезд в США иностранцам, замешанным в коррупции, а также членам их семей. Коррупция эта, как уточняют в посольстве, может быть связана с добычей полезных ископаемых или нарушениями прав человека.

Судя по тому, что Блинкен вменял Коломойскому выше — речь о вторых нарушениях.

Доказательств не требуется — достаточно, чтобы Госдеп располагал "достоверной информацией" на этот счет. Норма за последние три года применялась в отношении 150 человек.

Чем занимался Коломойский во время губернаторства?

Коломойский был губернатором Днепропетровской области с марта 2014 по март 2015 года. То есть назначил его на эту должность Турчинов, а уволил — Порошенко.

Это было первое назначение олигарха такого масштаба на губернаторскую должность — причем в области, где Коломойский и без того считался почти полновластным хозяином.

Власти же говорили, что главное сейчас — навести порядок и избежать распада территорий, остановить "Русскую весну". И на этом фронте Коломойский развернул очень активную деятельность.

Именно он создавал и финансировал первые добробаты, давал деньги "Правому сектору" и многим другим подобным организациям.

Коломойский развернул масштабную кампанию против "ДНР" и "ЛНР", обещал платить по десять тысяч долларов за "москаля". А подконтрольные ему СМИ были флагманами по воинственной и антироссийской риторике.

И американцев это в тот момент вполне устраивало. К Коломойскому не только не высказывали претензии, но и ставили его в пример как борца с "российской агрессией".

Параллельно олигарх набирал политический вес и входил в затяжной конфликт с Порошенко. Особенно ситуация обострилась вокруг "Укрнафты". Страсти накалились настолько, что вынуждены были вмешаться американцы, которые опасались дестабилизации в стране.

В этом конфликте они заняли сторону Порошенко и в марте 2015 года он Коломойского с поста губернатора уволил.

Однако конфликт с ним продолжался. В 2016 году был национализирован "Приватбанк". Это сделали по требованию американцев — а точнее лично Джо Байдена, который называл Коломойского в разговоре с Порошенко "занозой в заднице". И требовал поскорее забрать у бизнесмена "Приватбанк", иначе Украина не увидит транша МВФ.

С тех пор олигарх жил в Женеве. Однако в 2018 году, после того, как в США против него возбудили уголовное дело и возникла угроза экстрадиции, он переехал в Израиль. А оттуда — после победы Зеленского на выборах — в Украину.

Американцы не прекращали давление — как на Коломойского, так и на Зеленского, чтобы он отодвинул бизнесмена и его людей от госактивов. Коломойский в долгу не остался. Близкие к нему депутаты и эксперты активно воевали с так называемыми "соросятами" и, по некоторым данным, активно участвовали в сливе компромата против Байдена и его сына Хантера штабу Трампа.

И в целом Коломойский начал сильно критиковать Запад и делать заявления в духе, что "нужно повернуться к американцам задом, а к России передом".

Естественно, после победы Байдена на выборах многие предрекали Коломойскому наступление суровых времен.

И в общем-то они наступать уже начали. В Штатах его обвинили в отмывании денег и конфисковали имущество.

В тот же период Игорь Коломойский попал в список топ-коррупцинеров мира Центра исследования коррупции и организованной преступности (OCCRP).

Его обвиняют в том, что он получил заем от своего тогдашнего банка "Приватбанка" на более чем 5 миллиардов долларов. «Деньги исчезли в серии оффшоров.Убытки составили 40 процентов всех частных депозитов в стране. Но Коломойский не был арестован, и сейчас он лоббирует возможность вернуть контроль над банком после того, как учреждение было спасено государством», — отметили в Центре.

Как мы видим, удар по Коломойскому идет по всем фронтам. Незадолго до этого олигарх закрыл в США свои ферросплавные заводы, уволив всех рабочих. А это уже вряд ли могли проглотить не только профсоюзы, но и правительственные чиновники в США. — Врезка К.ру

А недавно в Украине начали объявлять "пидозры" бывшим топ-менеджерам "Приватбанка", которые еще при Коломойском, как предполагает следствие, вывели из учреждения миллиарды гривен фейковых кредитов.

Сегодня Коломойскому прислали очередную "черную метку" из-за океана. И, возможно, не столько ему, сколько президенту Зеленскому, от которого на Западе давно требуют "разобраться" с Коломойским.

"Сдать Игоря Валерьевича"

О том, почему введены санкции, анализирует телеграмм-канал "Политика Страны".

"По Коломойскому и санкциям. Американцы подталкивают Зеленского к принятию стратегического решения — сдать Игоря Валерьевича.

Если Зеленский не сдаст (то есть если не начнет уголовное производство против Коломойского с вручением ему подозрения, с посадкой и с конфискацией активов по делу Приватбанка), то тогда Вашингтон начнет активно качать ситуацию внутри Украины, готовя досрочный уход Зеленского.

К слову, уже неделю по Киеву гуляют слухи, что Коломойскому и некоторым его близким соратникам готовят "пидозру".

Но если Зеленский попытается сдать Коломойского, то нарвется на конфликт со своим ближайшем партнером, который, к тому же, контролирует часть депутатов фракции "Слуга народа", без которых "слуги" могут потерять монобольшинство. Можно только догадываться, какие тонны компромата накоплены у Коломойского на Зеленского за время многолетнего плодотворного сотрудничества.

Выбор сложный. А потому Зеленский, наверняка, попытается поступить как обычно — пропетлять, чтоб и Запад как бы удовлетворить, но и олигарху не сильно навредить, чтоб не порвать с ним отношения.

То есть, например, вручить "пидозру" Коломойскому, но потом отпустить его под залог, а суды по Приватбанку (а именно они самые опасные для его бизнеса, так как чреваты конфискацией активов в счет многомиллиардных долгов) продинамить.

Параллельно для отвода глаз еще могут сделать несколько демонстративных шагов против "пророссийских сил". Санкции СНБО против кого-то ввести. Говорить об обострении на Донбассе. Многократно поклясться в верности евроатлантическому курсу (вон Ермак сегодня заявил о готовности в ежедневном режиме требовать вступления в НАТО). Внести ко второму чтению в законопроект об измерении времени поправку, что солнце теперь встает на Западе. Ну и что-то еще в таком роде.

Но вряд ли поможет. Тем более, что Коломойский — лишь один из пунктов меню. Там еще значится передача контроля над судами Западу, смена руководителей силовых структур на тех, кого укажут из Вашингтона, обновление правительства и многое другое. Все это будут требовать выполнить.

И маневры не спасут.

Американцам нужны не хитрые, а послушные.

Зеленский сам загнал себя в капкан, не сделав за время своего президентства ничего, чтоб ослабить внешнее управление. А наоборот его углубляя. И теперь пространство возможностей для собственных решений у него сузилось до минимального.

Посмотрим, что теперь он предпримет".

Реакция соцсетей на санкции против Коломойского

В сети обсуждают санкции США против Игоря Коломойского. Многие обратили внимание на то, что на бизнесмена "наехали" за тот период его деятельности, когда он был весьма полезен американцам.

"Напомним, что во время пребывания Коломойского на посту главы Днепропетровской области в 2014-2015 года он был у американцев на хорошем счету и считался "человеком, остановившим "Русскую весну".

А теперь эту деятельность (которая включала в себя, например, создание и финансирование добробатов) в Вашингтоне оценили как "коррупционные действия, которые подорвали верховенство закона и веру украинской общественности в демократические институты".

Неисповедимы пути Госдепа" — написал главный редактор интернет-газеты "Страна" Игорь Гужва.

"Формально Коломойский попал под санкции за работу в качестве главы Днепропетровской области в 2014-2015. Это очень смешно, если вспомнить, что во многом именно благодаря его усилиям зона влияния США в Украине сейчас куда больше, чем она могла бы быть" — написал журналист Вячеслав Чечило.

Многие комментаторы считают, что санкции против Коломойского — это часть кампании американцы по уничтожению крупного украинского бизнеса как класса. И что нужно приготовиться и другим олигархам.

"Интересно, а оставшиеся небожители и ресурсодержатели понимают, что они обязательно следующие? Что смысл всех этих санкционных действий один — не оставить в стране ресурсоемких, а значит способных на сопротивление и свою игру людей. И никакие договоренности не помогут", — пишет известный юрист, экс-министр юстиции Елена Лукаш.

"Мавр сделал свое дело — мавр может отдыхать. Попользовав олигархов в противостоянии России и захвате Украины Штатами — зачищают территорию от использованых, риска разворота против суверена", — пишет журналист Вячеслав Беленький.

Другие комментаторы обсуждают мессидж Вашингтона Банковой.

"Госдеп ввел санкции против олигарха Коломойского. Это все, что надо знать об отношении Байдена к Зеленскому" — прокомментировал политолог Дмитрий Корнейчук.

"Каких вам ещё сигналов не хватает, Владимир Александрович. Байден не позвонил?" — написал политтехнолог Дмитрий Раимов.

"Ну как вам санкции США против Бени за его героическое губернаторство спустя 5 лет? Ни разу не опоздали. Но вот за что именно он попал сейчас — не пойму. Странная формулировка: за попытки пошатнуть демократические процессы и институты Украины" — написал журналист Денис Иванеско.

А вот экс-генпрокурор Руслан Рябошапка увидел в решении Госдепа тайный знак.

"Символично, что санкции ввели именно в тот день, когда меня уволили год назад с должности Генерального прокурора! Подсанкционный и его пудели в парламенте и офисе президента были ключевыми промоутерами этого процесса. Наших партнеров не обманешь статьями в зарубежных медиа от пресс-секретаря президента. Каких еще сигналов не хватает нашей власти?" — написал Рябошапка.