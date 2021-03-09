Акции в защиту прав женщин прошли по всему миру

Восьмого марта в самых разных странах мира состоялись акции в защиту прав женщин.
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На ступенях главного бульвара города Дуррес в Албании появилась инсталляция с красной женской обувью. Она символизирует количество женщин в стране, убитых в результате домашнего или сексуального насилия.
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Женский марш в Алматы за гендерное равенство. Его участницы скандировали: «Каждая женщина важна» и «Феминизм спасет Казахстан».
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В Тель-Авиве женщины легли в гробы у здания Окружного суда, изображая погибших от домашнего насилия.
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Марш против «пандемии патриархата» в городе Лахор в Пакистане. Протестующие принесли на него «одеяло MeToo», на котором участницы писали о случаях сексуального насилия по отношению к ним. А также развесили на улице женскую одежду, исписанную словами, связанными с жестоким обращением с женщинами.
Фото: «Медуза»
Девушки в бело-красно-белой одежде читают в электричке белорусских авторов в поддержку пенсионерок, задержанных «за оппозиционную литературу».
Фото: Давид Френкель
Одиночные пикеты в Петербурге против гендерной дискриминации, семейного и полицейского насилия, а также за право использовать любую косметику и феминитивы.