Украденную пушку советского времени из Екабпилса нашли в Даугаве

Латвийская полиция нашла злоумышленников, которые демонтировали пушку советского периода с мемориала в Екабпилсе. Ее обнаружили в реке Даугава.
Об этом сообщила латвийским СМИ представитель Управления Государственной полиции одного из районов Латвии Даце Калниньша.
Полиция идентифицировала технику, на которой увозили пушку.
Был начат уголовный процесс согласно статье 18 Уголовного закона о преступном деянии против собственности. На сегодняшний день дело переквалифицировали как преступление «о перемещении объекта, находящегося под охраной государства памятника культуры». За такое преступление законом предусмотрено лишение свободы до двух лет, принудительные работы или штраф.
Латвийская полиция продолжает выяснять обстоятельства дела.
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