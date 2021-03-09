Шествие латышских легионеров 16 марта отменяется

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9 марта 2021, 17:32 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Фото: cоцсети

Мероприятие, которое связано с шествием латышских легионеров СС отменяется. Всему «виной» коронавирус.

Заявку на проведения данного мероприятия подала организация Daugavas vanagi в Рижскую думу. Напомним, каждый год 16 марта в Латвии проходит шествие латышских легионеров около памятника Свободы.

Одновременно заявку на акцию протеста подал Латвийский антинацистский комитет.

Но обе заявки две организации вынуждены были отозвать: самоуправление напомнило об ограничениях на публичные мероприятия в связи с эпидемиологической ситуацией в стране.

Шествие латышских легионеров 16 марта не состоится.

Напомним, что данное шествие не является официальным мероприятием. Иными словами, неофициальный памятный день, когда ветераны латышского легиона и их сторонники вспоминают тех, кто сражался во время ВОВ в составе латышского легиона СС.

Официальные власти Латвии не принимают участие в таких памятных шествиях в Риге.