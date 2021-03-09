В Швейцарии запретили ходить по улице в одежде, закрывающей лицо

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9 марта 2021, 17:32 Источник: Медуза

Фото: Global Look Press

В швейцарскую Конституцию под лозунгом «Стоп экстремизм» внесут поправки – в общественных местах нельзя будет носить бурку и никаб.

Референдум на эту тему прошел в Швейцарии на днях, и чуть больше половины участников проголосовали за запрет. Это коснется не только женской мусульманской одежды, но и бандан и балаклав, которые часто надевают футбольные фанаты и протестующие.

Улица, транспорт, магазины, рестораны – лицо всегда должно быть открытым. Исключение сделали для молитвенных мест. И, конечно, пандемия не в счет – маски носить можно и нужно.

Все это очередной шаг в борьбе с политическим исламом. Сторонники поправок считают, что таким образом предоставят мусульманским женщинам свободу. Сейчас в Швейцарии ислам исповедуют 450 тыс. человек из 8,6 млн.