Как латвийцы относятся к российской вакцине «Спутник V»

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9 марта 2021, 17:24 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Фото: cоцсети

Правительство Латвии все чаще стало вести разговоры насчет российской вакцине «Спутник V»: намедни министр обороны страны Артис Пабрикс заявил, что, мол, государство совсем не возражает против вакцины из России, но главное, чтобы она все официальные инстанции Европейского агентства лекарств. А что думают латвийцы о «Спутнике»?

По мнению руководителя исследовательского центра SKDS Арниса Кактиньша, 44% опрошенных латвийских респондентов указали, что хотели бы пройти вакцинацию российским «Спутником». Почему?

«Это будет мое мнение: думаю, что результат такого желания – информационный фон, который существует вокруг данной вакцины», - заявил г-н Кактиньш.

Нет секрета, что многие латвийцы негативно отзываются об вакцинации в целом. Причина тому – отсутствие полной и четкой информации. Иными словами, люди просто не знают, насколько безопасна вакцина, которую предлагают разные производители. Да и та информация, которая появляется в латвийских СМИ о уже привитых, увы, не радует: последствия бывают болезненными. Например, повышается температура, появляется озноб, «ломит» кости, болит место укола.

Мнение латвийцев из социальных сетей:

«Я бы с удовольствием привился «Спутником», но пока Латвия будет думать, то другие страны уже раскупят эту вакцину. Тут замешена политика! А мы, как всегда, в конце очереди»

«Зачем нам российская вакцина? Разве она прошла все проверки? Есть же уже вакцины – используйте их!»

«Сколько можно обсуждать?! Делайте уж что-нибудь!!! Понятно, что Россия своим вкалывать плохое не будет! Вот только продадут ли нам?»

«Я понимаю так, что не политики должны решить вопрос о безопасности вакцины, а врачи. Только врачи!»

Действительно, а что думают по данному поводу латвийские врачи? Специально для балтийского бюро «АН».

Профессор, нейрохирург Игорь Аксикс: «Я думаю, что вообще надо вакцинироваться. Я – «за» вакцинацию. Но пока не так уж много информации: поймите, разработка вакцины от коронавируса началась менее года назад. Это небольшой срок. Более того, мы не столь много знаем о коронавирусе. Да, прошла первая волна, вторая, но наступает уже следующая. Он видоизменяется, если так можно сказать. Вспомните прививки от гриппа: их рекомендуют делать каждый год. Но «разновидностей» гриппа много! Если вы сделали прививку от «А», а на следующий сезон возник грипп группы «В», то вы сможете заболеть. Но грипп неплохо изучен, а коронавирус, увы, нет. Кто знает, сколько будет действовать вакцина (любая) от коронавируса? Год, 6 месяцев, 9 месяцев? Этот вирус в стадии изучения. Но я думаю, что «Спутник V» неплохая вакцина. Да, существуют определенные правила регистрации любой вакцины. Вы, конечно, можете сделать и «Спутник», но это личный выбор (пока она не зарегистрирована Европейским агентством лекарств), а можете той, которая официально существует в Латвии. Любая вакцина проходит, как минимум, три этапа проверки… Насколько я знаю, «Спутник» пока не прошел третий этап. Нужно время. Но думаю, что российская вакцина неплохая».

Член правления 2-й Рижской больницы Янис Петронис: «То, что вакцинироваться нужно – точно. Мне кажется, что и российская вакцина «Спутник» зарекомендовала себя хорошо, но я бы хотел увидеть больше информации о ней. Думаю, что нужно дождаться более подробных результатов о ней».

А что думают латвийские политики о вакцине «Спутник», вакцинации.

Специально для балтийского бюро «АН» политик, депутат РД Олег Буров:

«Я считаю, что, когда речь идет о здоровье, вакцинации, то тут нет место политики. Речь идет о безопасности людей. Для меня главное – эффект от вакцины. Нужно иметь более четкую и ясную информацию о различных вакцинах: насколько они эффективны, безопасны и действенны. Если срок действия вакцины 8 месяцев, то что нам делать дальше, когда накроет еще одна волна? Думаю, когда речь идет о здоровье людей, детей, то думать следует масштабно, а не быть «закапсулированными». Если исследование покажет, что «Спутник» хорош, то Слава Богу. Лучше, когда все будет проходить официально. Я слышал, что есть в Латвии случаи, когда нелегально проходит вакцинация. Это никуда не годиться! Нужна четкая информация и от врачей и от правительства».