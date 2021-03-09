Президент Италии Серджо Маттарелла привился против ковида вакциной, подходящей для его возраста
9 марта 2021, 16:20Источник:
РИА Новости
Президент Италии Серджо Маттарелла, которому сейчас 79 лет, во вторник , 9 марта, сделал прививку против коронавирусной инфекци. Президентский Квиринальский дворец сообщил, что Серджо Маттарелла прошел вакцинацию от коронавируса в Риме в Национальном институте инфекционных заболеваний Lazzaro Spallanzani.
Итальянские СМИ пишут сегодня, что Маттарелла сидел в очереди, ожидая прививку. Ему поставили вакцину компании Moderna, "предусмотренную для пациентов его возраста".
Президент Италии получил первую дозу препарата в рамках кампании по вакцинации людей, родившихся в 1941 году и ранее. В послании на Рождество Маттарелла, которому в июле исполнится 80 лет, заявил, что вакцинация является "долгом и ответственным выбором" и пообещал привиться сразу после того, как вакцинацию пройдут наиболее уязвимые категории жителей страны.
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