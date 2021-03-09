Немецкие фанаты требуют бойкотировать чемпионат мира по футболу в Катаре

Аргументы Недели → В мире 13+

9 марта 2021, 16:01 Источник: sports.ru

Фото: соцсети

Объединение немецких болельщиков призвало Немецкий футбольный союз (DFB) бойкотировать чемпионат мира 2022 года в Катаре.

Заявление немецких фанатов футбола:

«Не вчера мы узнали о бесчеловечных условиях труда при строительстве инфраструктуры к чемпионату мира по футболу в Катаре. СМИ сообщили о 6700 погибших рабочих-мигрантов на строительных площадках чемпионата мира по состоянию на середину февраля.

Каждые семь часов там умирает рабочий с индийского субконтинента. Слишком поздно спасать эти жизни. Но мы не можем игнорировать это.

Спорт объединяет народы, независимо от политических, мировоззренческих и религиозных взглядов. Важно поддерживать эти связи и возобновлять их. Но это не вопрос политики и культуры, дело в гуманности, праве на жизнь.

Мы хорошо знаем, что многие футбольные фанаты в предвкушении матчей сборной Германии. Мы также понимаем, что чемпионат мира является для спортсменов кульминационным моментом в их карьере. Мы фанаты футбола и любим этот вид спорта.

Но нет ничего, что могло бы оправдать принятие нарушений прав человека в Катаре, их сознательную поддержку путем участия в турнире. Голоса становятся громче, и ProFans явно на стороне тех, кто считает бойкот этого чемпионата мира неизбежным.

Мы призываем DFB отказаться от участия в чемпионате мира в Катаре. Пышный футбольный праздник на могилах тысяч рабочих-мигрантов – участие в нем стало бы концом этики и достоинства. Мы с ужасом отворачиваемся от этого.

Футбол – это больше, чем просто игра. Футбол – это также корпоративная и социальная ответственность. Мы уверены, что примеру Германии последуют и другие. Если DFB хочет сохранить хоть немного оставшегося к ним доверия, он должен отказаться от участия в этом турнире, и немедленно!»