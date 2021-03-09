Дежавю. Лукашенко снова не готов к интеграции с Россией

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9 марта 2021, 11:21

После разговора с Владимиром Путиным президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его государство не планирует входить в состав РФ. Ни о каком слиянии стран, создании единой системы управления не может идти речи, сообщил белорусский лидер.



Новых денежных займов Лукашенко у российской стороны не просил. Он планирует использовать сэкономленные на строительстве атомной станции средства. Поддержка Москвы позволяет «батьке» удерживать свои позиции, несмотря на активные протесты населения внутри страны. При этом у него стало намного меньше внешнеполитического пространства. Запад его не признаёт, а в диалоге с Россией по вопросам интеграции Лукашенко всегда настаивает на правах «равных субъектов».



У белорусского лидера сложилось понимание, что Москва не оставит его ни при каком политическом раскладе. Альтернативное руководство страны в любом случае окажется для России враждебным. Поддержка от России воспринимается в Минске как должное. По этой причине интеграция, по мнению экспертов, является скорее формой, а не содержанием взаимоотношений двух стран. От Александра Лукашенко в Москве уже давно не ждут особых благодарностей.



