Дежавю. Лукашенко снова не готов к интеграции с Россией

После разговора с Владимиром Путиным президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его государство не планирует входить в состав РФ. Ни о каком слиянии стран, создании единой системы управления не может идти речи, сообщил белорусский лидер.
Новых денежных займов Лукашенко у российской стороны не просил. Он планирует использовать сэкономленные на строительстве атомной станции средства. Поддержка Москвы позволяет «батьке» удерживать свои позиции, несмотря на активные протесты населения внутри страны. При этом у него стало намного меньше внешнеполитического пространства. Запад его не признаёт, а в диалоге с Россией по вопросам интеграции Лукашенко всегда настаивает на правах «равных субъектов».
У белорусского лидера сложилось понимание, что Москва не оставит его ни при каком политическом раскладе. Альтернативное руководство страны в любом случае окажется для России враждебным. Поддержка от России воспринимается в Минске как должное. По этой причине интеграция, по мнению экспертов, является скорее формой, а не содержанием взаимоотношений двух стран. От Александра Лукашенко в Москве уже давно не ждут особых благодарностей.
Аргументы Недели → Самое читаемое
Иван Отраковский рассказал «АН», почему к ОВД пришли ветераны спецподразделений разных национальностей
Запад гарантировал Зеленскому эвакуацию с Украины в случае провала возможного наступления в Донбассе
- #ЗАУГЛОМ Александр Лосев о биткойне, росте цены на нефть, и "мусорности" русского рубля
- 13:08 Лавров: Москва приветствует решение Вашингтона вернуться в иранскую ядерную сделку
- 12:49 Times: Елизавета II не подписала заранее подготовленное заявление по поводу интервью принца Гарри и Меган Маркл
- 12:25 Ресурс Avia.pro: российские системы РЭБ могут атаковать британский авианосец Queen Elizabeth в случае его провокации
- Новости партнеров Россиянки показали, как они выглядят на работе (фото)
- 12:07 Грета Тунберг подвергла критике политику Байдена по климату
- Новости партнеров Курсы доллара и евро выросли на открытии торгов Мосбиржи