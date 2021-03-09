Украину пока не готовы принять в НАТО

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9 марта 2021, 10:34

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украина не потеряла бы часть своих территорий, если бы была членом Североатлантического альянса. По его словам, НАТО является гарантом защиты любого союзника от агрессии.



Столтенберг также сообщил, что альянс всегда открыт для новых государств, однако для вступления необходимо соответствовать определённым стандартам. На Украине уже начали проводить необходимые реформы, модернизировать демократические институты, а также искоренять коррупцию. Но НАТО пока не готово к принятию Украины в свой состав.



На последней встрече министров обороны НАТО Россию назвали главной угрозой. В новой программе развития военного блока до 2030 года уделено значительное внимание восточному флангу. Глава Пентагона Ллойд Остин пообещал украинскому министру обороны Андрею Тарану помочь в борьбе с внешней агрессией. Вашингтон выделил Киеву 250 миллионов долларов для реформы армии. Финансовая помощь выделялась и ранее, но конкретных заявлений о готовности руководства США и НАТО принять в военный блок Украины речи не велось. Жан-Клод Юнкер, бывший глава Еврокомиссии, прогнозировал, что Украину не примут ни в ЕС, ни в НАТО как минимум ещё четверть века.



