8 марта в Латвии: снег и цветы

Для многих жителей Латвии 8 марта – праздник! Праздник памяти, праздник весны. Как утверждает статистика, 8 марта в Латвии отмечают две трети населения.
8 марта этого года можно с уверенностью назвать… день снега и цветов! Погода не баловала латвийских женщин, но мужчины не забыли их поздравить!
В Латвии 8 марта, конечно, не является выходным днем. Он был отменен еще в 1991 году. А в 2007 Сейм Латвии принял поправку к закону «О праздничных, памятных и отмечаемых датах», согласно которому этот праздник не является выходным в стране. Но любые поправки «отходят» на второй план, когда дело касается женщин! В этот день женщины Латвии особенно красивые и счастливые! На улице снег, а в руках латвийских дам цветы!
Не забыл поздравить женщин и секс-символ Латвии Мартиньш Вилсонс. И это было особенно приятно!
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