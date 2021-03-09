8 марта в Латвии: снег и цветы

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9 марта 2021, 00:23 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Фото: личный архив

Для многих жителей Латвии 8 марта – праздник! Праздник памяти, праздник весны. Как утверждает статистика, 8 марта в Латвии отмечают две трети населения.

8 марта этого года можно с уверенностью назвать… день снега и цветов! Погода не баловала латвийских женщин, но мужчины не забыли их поздравить!

В Латвии 8 марта, конечно, не является выходным днем. Он был отменен еще в 1991 году. А в 2007 Сейм Латвии принял поправку к закону «О праздничных, памятных и отмечаемых датах», согласно которому этот праздник не является выходным в стране. Но любые поправки «отходят» на второй план, когда дело касается женщин! В этот день женщины Латвии особенно красивые и счастливые! На улице снег, а в руках латвийских дам цветы!

Не забыл поздравить женщин и секс-символ Латвии Мартиньш Вилсонс. И это было особенно приятно!