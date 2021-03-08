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В Киеве начался "Марш женщин", участники которого требуют ратификации Стамбульской конвенции

, 15:09

В Киеве начался
Киев, фото: pixabay.com

В Киеве на Михайловской площади начался "Марш женщин", они требуют руководство страны ратифицировать Стамбульскую конвенцию, которая предусматривает борьбу с домашним насилием в отношении женщин.

Стамбульскую конвенцию 11 мая 2011 года приняли все страны Совета Европы. Она стала первым соглашением Старого Света, посвящённым борьбе с насилием над женщинами. Украина подписала документ в том же 2011 году, однако до сих пор не ратифицировала его.

Конвенция часто называется спорным документом, в частности, из-за размытого, по мнению критиков, понятия "гендер".

НС

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