В Киеве начался "Марш женщин", участники которого требуют ратификации Стамбульской конвенции
8 марта 2021, 15:09
В Киеве на Михайловской площади начался "Марш женщин", они требуют руководство страны ратифицировать Стамбульскую конвенцию, которая предусматривает борьбу с домашним насилием в отношении женщин.
Стамбульскую конвенцию 11 мая 2011 года приняли все страны Совета Европы. Она стала первым соглашением Старого Света, посвящённым борьбе с насилием над женщинами. Украина подписала документ в том же 2011 году, однако до сих пор не ратифицировала его.
Конвенция часто называется спорным документом, в частности, из-за размытого, по мнению критиков, понятия "гендер".
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