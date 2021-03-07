Посол РФ в ЦАР Титоренко рассказал о проверке данных о крушении вертолета с российскими военными

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7 марта 2021, 22:15 Источник: РИА Новости

вертолет, фото: pixabay.com

Посол РФ в Банги Владимир Титоренко сообщил, что российские дипломаты в Центральноафриканской республике (ЦАР) проверяют данные о крушении вертолета с военными специалистами на борту. По данным СМИ, инцидент произошел в воскресенье, 7 марта.

«Посольство проверяет информацию СМИ ... В сводках МООНСЦАР тоже ничего нет. Точно установлено, что убитых и раненых среди российских инструкторов нет», - пояснили в ведомстве.

Титоренко отметил, что руководство российских инструкторов данное сообщение не подтверждает.

Ранее сообщалось, что вертолет с военными специалистами из России совершил экстренную посадку в ЦАР. На борту находились два человека. Есть информация, что вертолет упал в болото и сгорел.