В Германии призвали Европу использовать для «сдерживания КНР» опыт «борьбы с СССР»

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7 марта 2021, 17:24 Источник: Der Tagesspiegel

флаг Германии, фото: pixabay.com

Журналист немецкого издания предлагает способы сдерживания Китая, который демонстрирует «имперские притязания на гегемонию». Соответствующий материал публиковала газета Der Tagesspiegel.

Автор призывает Европу создать объединение, похожее на те, которые формировались для «сдерживания СССР» и обеспечения «мира и свободы» в Западной Европе. По его словам, Китай в первую очередь представляет угрозу для своих азиатских соседей. Однако, он считает, что ЕС и США необходимо остановить КНР, поскольку европейские страны так или иначе уже находятся в состоянии «новой холодной войны».

Также журналист предлагает оказывать на Пекин политическое и военное давление. Помощником для ЕС в этом вопросе может стать американский лидер Джо Байден, добавил автор.