В Германии призвали Европу использовать для «сдерживания КНР» опыт «борьбы с СССР»

Журналист немецкого издания предлагает способы сдерживания Китая, который демонстрирует «имперские притязания на гегемонию». Соответствующий материал публиковала газета Der Tagesspiegel.
Автор призывает Европу создать объединение, похожее на те, которые формировались для «сдерживания СССР» и обеспечения «мира и свободы» в Западной Европе. По его словам, Китай в первую очередь представляет угрозу для своих азиатских соседей. Однако, он считает, что ЕС и США необходимо остановить КНР, поскольку европейские страны так или иначе уже находятся в состоянии «новой холодной войны».
Также журналист предлагает оказывать на Пекин политическое и военное давление. Помощником для ЕС в этом вопросе может стать американский лидер Джо Байден, добавил автор.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.