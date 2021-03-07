Россия выходит из соглашения с США в рамках завершившегося проекта ВОУ-НОУ об утилизации урана

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7 марта 2021, 13:03 Источник: Интерфакс

фото: pixabay.com

Россия выходит из соглашения с США в рамках завершившегося в 2013 году российско-американского проекта ВОУ-НОУ об утилизации оружейного урана.

Соглашение между Минатомом РФ и Минэнерго США о поставках гексафторида урана из Штатов от 24 марта 1999 года прекращает свое действие распоряжением правительства России от 2 марта 2021 года. Документ был опубликован 5 марта на официальном интернет-портале правовой информации.

Госкорпорации "Росатом" с участием МИД РФ поручено уведомить США о принятом решении.



Россия и США подписали соглашение о переработке и продаже 500 тонн оружейного урана, извлеченного из российских ядерных боеголовок (соглашение ВОУ-НОУ), в феврале 1993 года. Передаваемый в разбавленном виде уран предназначен для использования в качестве топлива для коммерческих АЭС. В рамках соглашения ВОУ-НОУ предприятия "Росатома" перерабатывали оружейный уран, признанный избыточным в РФ, в низкообогащенный, пригодный для гражданской ядерной энергетики, а затем поставляли его в США.

Доход российской стороны по контракту ВОУ-НОУ за период его действия составил около $17 млрд.