Правительство Латвии выплатит детям по 500 евро. Но все ли их получат

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7 марта 2021, 09:48 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Фото: cоцсети

Правительство Латвии решило выплатить по 500 евро детям в связи с Сovid – 19. Такая материальная помощь существенно поможет семьям. Главное – 500 евро на каждого ребенка в семье. Действительно ли все дети, проживающие в Латвии, смогут получить помощь. Специально для балтийского бюро «Аргументы Недели» комментарии представителя по связям с общественностью Государственного агентства социального страхования Агиты Пудуле.

В первую очередь балтийское бюро «АН» благодарит представителя Государственного агентства социального страхования Агиту Пудуле за быстрый ответ и сотрудничество.

Итак, правительство Латвии решило выплатить по 500 евро на каждого ребенка в семье. Есть ли какие-то нюансы: все ли смогут получить финансовую помощь?

«В соответствии с разделом 62 Закона о борьбе с инфекцией Covid -19 единовременное пособие в размере 500 евро на ребенка будет выплачиваться лицам, воспитывающим детей, которые в период с 1 марта 2021 года по 6 апреля 2021 года имеют право на: пособие по уходу за ребенком в возрасте до одного года. Имеют право на государственное семейное пособие или доплату к государственному семейному пособию на ребенка-инвалида в соответствии с Законом о государственных социальных пособиях. Или кто имеет право на пособие по беременности и родам в связи с рождением ребенка (ребенок родился до окончания ЧС, т.е до 6 апреля включительно).

Поддержка в размере 500 евро на каждого ребенка также будет выплачиваться лицам, которые в период с 1 марта 2021 года по 6 апреля 2021 года имеют право на получение этих пособий, но они еще не были предоставлены».

Интересный вопрос, а нужно ли самим жителям оформлять какие-то документы на детей, чтобы получить финансирование?

«Помощь в размере 500 евро будет происходить автоматически! Для получения поддержки заявление не нужно! Родители получат поддержку в конце марта»

А если родители или член семьи живут или работают в другой стране ЕС или Швейцарии, то они могут получить пособие на ребенка?

«В этом случае, право на получение семейных пособий, включая пособие по уходу за ребенком и государственное семейное пособие, определяется в соответствии с законодательством Латвии – «Законом о государственных социальных пособиях, и в соответствии с правовыми актами ЕС (Нормы законодательства №883/2004 и №987/2009. Таким образом, лица, которые имеют право на получение пособия по уходу за ребенком или государственного семейного пособия в период с 1 марта 2021 года по 6 апреля 2021 года в соответствии с вышеупомянутыми правовыми нормами, также будут иметь право на получение алиментов в размере 500 евро. Это также относится к случаям, когда лицам было предоставлено пособие по уходу за ребенком или семейное государственное пособие в соответствии вышеупомянутым Регламентом, но из-за вторичной компетенции Латвии эти пособия фактически не выплачиваются, поскольку в другой стране ЕС или Швейцарии размер семейного пособия, предоставляемого другому родителю ребенка – выше, потому сумма, подлежащая к выплате в Латвии, увы, равно «О» (или выплачивается разница). Эти люди имеют право на получение субсидии в размере 500 евро. Приведем пример: мать не работает, а живет с ребенком в Латвии, отец работает в Норвегии. В Латвии в соответствии с постановлением №833/2004 матери было предоставлено государственное семейное пособие в качестве второстепенного в соответствующем государстве размере разницы. Но, поскольку размер семейного пособия, предоставляемого в Норвегии, превышает размер государственного семейного пособия Латвии, то государственное семейное пособие, предоставляемое матери в Латвии, увы, не выплачивается. В этом случае мать имеет право на получении субсидии в размере 500 евро.

В случае, когда никому из родителей в Латвии не было предоставлено родительское пособие или семейное государственное пособие, то единовременное пособие в размере 500 евро не выплачивается»

Продолжение следует…