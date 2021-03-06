Спецслужбы подозревают в экстремизме партию «Альтернатива для Германии»

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6 марта 2021, 21:31 Источник: meduza.io

Аргументы недели, Олеся Аверьянова

Самая популярная в стране крайне правая партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) некоторое время находилась в режиме «проверки», который предполагает, что спецслужбы могут вести за ней лишь открытое наблюдение и опираться на сведения из открытых источников. Теперь же партия помещена под «подозрение», что позволяет спецслужбам вести за ней настоящую слежку.

«Альтернативу для Германии» можно упрощенно представить как площадку для борьбы двух сил: ультраправых радикалов, которые сильны в восточных землях, и более умеренных евроскептиков, более активных на западе. Если у радикалов есть рейтинги - в восточных регионах АдГ набирает до 25% голосов, - то западные евроскептики сильны крепкими партийными организациями. По мнению некоторых экспертов, решение спецслужб начать следить за АдГ фиксирует победу ультраправых во внутрипартийной борьбе.

Символом неонацистского влияния в партии является Бьорн Хёкке, которого спецслужбы Германии «официально» считают правым экстремистом. Переход всей партии в режим «подозрение» только играет радикалам на руку, они могут еще больше радикализироваться.

По данным опроса, представленным Spiegel, 72% немцев поддерживают или скорее поддерживают решение спецслужб поднять наблюдение за АдГ до уровня «подозрение». Традиционная тема партии - миграционная политика - отошла на второй план, и рейтинг АдГ падает. Несколько лет назад тысячи депутатов «Альтернативы для Германии» триумфально появились во всех парламентах страны, но сложно сказать, что за это время они добились хоть какого-то успеха.

Запрет партии едва ли грозит: к нему в Германии прибегают только в исключительных случаях. Не была запрещена даже откровенно неонацистская партия НДПГ. Несколько лет назад Конституционный суд признал ее враждебной конституции, но не стал запрещать в виду ее малочисленности и отсутствия реальных рычагов для воплощения своих идей.

Теоретически может быть снято и само «подозрение». Политическая история Германии знает примеры, когда спецслужбы сначала наблюдали за парламентской партией, а затем прекращали наблюдение: так было в случае с партией «Левые», которая находилась под наблюдением с 2007 по 2014 годы.