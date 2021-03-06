The National Interes: Исследования показали, что в первые часы войны между Россией и США могут погибнуть десятки миллионов людей

Группа исследователей Принстонского университета разработала модель, представляющую эскалацию военного конфликта между Соединенными Штатами и Россией. В статье журнала The National Interest со ссылкой на исследование говорится, что в результате ядерной войны между между двумя державами могут быть огромное количество жертв.
Авторы статьи пишут, что только в первые часы войны между Россией и США могут погибнуть и получить тяжелые ранения более 90 миллионов человек.
Модель вооруженного конфликта была представлена с учетом реалистичных позиций ядерных сил двух стран, целей и оценок смертности, - сообщает URA.RU.
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