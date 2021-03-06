«Коломойский, go away». Крупному украинскому олигарху запретили въезд в США

Аргументы Недели → В мире 13+

6 марта 2021, 09:44 Александр Крохмаль, Журналист

Фото: cоцсети

Игорь Коломойский давно известен, как весьма неоднозначная личность. Это один из крупных украинских олигархов, владеющий мегакорпорацией «Приват».

Он также является президентом Объединённой еврейской общины Украины. В самой Украине его любят далеко не все. Простые люди считают Коломойского мощнейшей мафиозной фигурой и человеком, который заботится лишь о собственной выгоде. В США олигарха давно подозревают в масштабной коррупции. И вот недавно терпение американцев лопнуло. Как заявил новый госсекретарь Штатов Энтони Блинкен, «Коломойский использовал свои служебные полномочия и политическое влияние в личных целях». Посему в правительстве США было принято особое решение.

На получение американской визы ни Коломойский, ни его семья не смогут рассчитывать ещё очень долгое время, если не сказать, что вообще не смогут рассчитывать. Власти США ввели полный запрет для посещения своих территорий олигархом и его родными. В список санкций были введены не только Игорь Коломойский, но и его жена Ирина, дочь Анжелика и сын Григорий. Блинкен также сообщил, что американское правительство не станет иметь дело с коррупционерами и людьми, обладающими очень плохой политической репутацией. Новый госсекретарь пребывает в полной уверенности, что Коломойский представляет серьёзную угрозу для всего будущего Украины.