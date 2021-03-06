Псаки сообщила о планах Байдена изменить политику использования военной силы за рубежом
6 марта 2021, 09:49Источник:
ТАСС
Президент США Джозеф Байден готов обновить политику использования военной силы за рубежом, дающую ему широкие полномочия в этой сфере. Пресс-секретарь администрации Байдена Джен Псаки 5 марта заявила, что он согласен с тем, что полномочия на использование военной силы существуют уже 20 лет и давно пришло время их обновить.
Как сказала Псаки, со стороны Байдена существует "открытость к разговору о том, как конкретно должны выглядеть масштабы и рамки" полномочий президента США в этой сфере, обсуждение этих вопросов уже ведется с законодателями.
Пресс-секретарь Байдена отметила, что недавние удары в Сирии, распоряжение о которых отдал глава Белого дома, были осуществлены легально с точки зрения законодательства Соединенных Штатов.
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