Американский сенатор заблокировал кандидатуру главы ЦРУ из-за санкций против «Северного потока – 2»

Аргументы Недели → В мире 13+

6 марта 2021, 07:23

трубы, фото:Jens Büttner/ZB/ globallookpress.com

Сенатор-республиканец от Техаса Тед Круз заявил, что прекратит задерживать утверждение кандидатуры Уильяма Бернса на пост директора Центрального разведывательного управления (ЦРУ), если Вашингтон введет новые санкции против трубопровода «Северный поток-2».

«Я прекращу блокировку, когда администрация Байдена выполнит свои узаконенные обязательства сообщать Конгрессу и вводить санкции в отношении судов и компаний, строящих газопровод … Соблюдайте закон. Хватит проявлять мягкость по отношению к России», - высказал он.

Однако Бернса уже единогласно рекомендовал профильный комитет. Ожидается, что верхняя палата Конгресса в конечном итоге сможет утвердить его кандидатуру даже без Круза.

При этом глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс сообщил, что следующий доклад, касающийся рестрикций в отношении «Северного потока – 2», должен быть предоставлен Конгрессу в мае 2021 года.