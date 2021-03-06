Американский сенатор заблокировал кандидатуру главы ЦРУ из-за санкций против «Северного потока – 2»
6 марта 2021, 07:23
Сенатор-республиканец от Техаса Тед Круз заявил, что прекратит задерживать утверждение кандидатуры Уильяма Бернса на пост директора Центрального разведывательного управления (ЦРУ), если Вашингтон введет новые санкции против трубопровода «Северный поток-2».
«Я прекращу блокировку, когда администрация Байдена выполнит свои узаконенные обязательства сообщать Конгрессу и вводить санкции в отношении судов и компаний, строящих газопровод … Соблюдайте закон. Хватит проявлять мягкость по отношению к России», - высказал он.
Однако Бернса уже единогласно рекомендовал профильный комитет. Ожидается, что верхняя палата Конгресса в конечном итоге сможет утвердить его кандидатуру даже без Круза.
При этом глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс сообщил, что следующий доклад, касающийся рестрикций в отношении «Северного потока – 2», должен быть предоставлен Конгрессу в мае 2021 года.
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