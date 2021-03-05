Норвегия может бойкотировать чемпионат мира по футболу из-за гибели тысяч мигрантов на стройках в Катаре

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5 марта 2021, 20:01 Источник: sports.ru

Аргументы недели, Олеся Аверьянова

В Норвегии идут горячие споры по поводу участия сборной страны на чемпионате мира в 2022 году. Причиной этих дебатов является гибель порядка 6700 рабочих на строящихся объектах в Катаре, где должно состояться мировое первенство.

По информации The Guardian, в Катаре в неделю в среднем умирает 12 рабочих-мигрантов. Издание сообщило, что в этой стране с 2010 года погиб минимум 6751 рабочий-мигрант. Говорится о жертвах из Индии, Пакистана, Непала, Бангладеш и Шри-Ланки. Отмечается, что общее число погибших должно быть намного выше, поскольку данные не включают информацию о смертях мигрантов из других стран, которые работают в Катаре в большом количестве. Например, из Филиппин и Кении.

Среди причин смертей рабочих - ДТП (12%), несчастные случаи на работе (7%) и самоубийства (7%). Но 69% смертей среди индийских, непальских и бангладешских рабочих относятся к категории «естественная смерть». Такие классификации, которые обычно делаются без вскрытия, часто не дают законного медицинского объяснения главной причины смертей.

Правительство Катара призывают внести поправки в закон, чтобы разрешить вскрытие во всех случаях неожиданной или внезапной смерти, чтобы все свидетельства содержали ссылку на понятную с медицинской точки зрения причину. Однако правительство этого пока делать не собирается.

Первым призвал норвежскую федерацию к бойкоту чемпионата мира футбольный клуб «Тромсе». В заявлении клуба говорится, что победа заявки Катара на проведение турнира стала результатом коррупционных действий. Отмечается «современное рабство» при строительстве объектов к чемпионату мира, которое приводит к огромному количеству смертей.

«Мы больше не можем сидеть и смотреть, как люди умирают во имя футбола. Футбол не может контролировать политику и внутренние дела всех стран. Но что мы можем сделать, так это установить четкие требования к футбольным турнирам, которые мы сами проводим», - говорится в обращении «Тромсе».

Следом призыв к бойкоту поддержали действующий чемпион «Буде-Глимт», а также «Викинг» и «Стремсгодсет».

Президент Норвежской футбольной ассоциации (NFF) Терье Свендсен выступил с довольно осторожным заявлением:

«NFF никогда не поддерживала решение ФИФА провести чемпионат мира в Катаре. Мы вместе с другими футбольными ассоциациями стран северной Европы провели пропагандистскую работу против УЕФА, ФИФА и властей Катара. Amnesty International (международная правозащитная организация) была нашим советником. Мы дважды посетили Катар и встречались с трудовыми мигрантами, а также с представителями властей и футбольной ассоциации этой страны.

Норвежский бойкот предполагает, что мы не внесем значительного вклада в освещение условий в Катаре. Для нас также важно, что Amnesty придерживается того же мнения. На встрече с трудовыми мигрантами они попросили нас продолжить работу по освещению ситуации».

Главный тренер сборной Столе Сольбаккен тоже не в восторге от идеи полномасштабного бойкота. А вот бывший футболист сборной Норвегии Рубен Йенсен придерживается несколько иной точки зрения:

«Это все равно, что сказать, что забастовки не помогают, а мы знаем, что это неправда. Диалог – лучший способ, но он не сработал. Мы в «Тромсе» хотим сказать: хватит. Надеемся, что NFF изменит мнение. Мы хотим, чтобы NFF поддержала бойкот. Тот факт, что это сделает только NFF, не поможет, но мы должны привлечь больше стран и превратить это в снежный ком».

Интересно, что споры о бойкоте происходят в то время, когда сборная Норвегии еще не провела отборочные матчи и не стала участником чемпионата мира в Катаре. Отбор на ЧМ-2022 стартует в конце марта. Норвежцы попали в одну группу с Нидерландами, Турцией, Черногорией, Латвией и Гибралтаром.