ПОДПИСКА (Газеты + Книги + Бонусы) или Войти в КЛАН

Аргументы Недели В мире 13+

Министр юстиции Латвии запретил передавать экс-мэру Вентспилса лекарство в тюрьму

, 18:58 , Шеф-редактор балтийского бюро АН

Министр юстиции Латвии запретил передавать экс-мэру Вентспилса лекарство в тюрьму
Айварс Лембергс ФОТО: Ieva Čīka/LETA

Очередной скандал потряс Латвию: министр юстиции Янис Бондарс запретил передавать осужденному экс-мэру Вентспилса Айвару Лембергсу лекарство в тюрьму. Это месть?

В сообщении из Рижской центральной тюрьмы говорится, чтобы полностью покончить со своим политическим оппонентом, министр юстиции Янис Бондарс, под руководством которого находятся подразделения администрации тюрьмы, запретил поставки необходимых лекарств г-ну Лембергсу.

Латвийским СМИ удалось узнать от самого Айвара Лембергса следующее: «9 дней назад моя супруга выслала необходимое мне лекарство, которое я принимаю каждый день. Бондарс запретил доставлять мне его. Искренне стараюсь. Оппозицию на кладбище. Россия и Беларусь могут поучиться у нас демократии! Айварс Лембергс – политический репрессированный».