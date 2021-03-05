Министр юстиции Латвии запретил передавать экс-мэру Вентспилса лекарство в тюрьму

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5 марта 2021, 18:58 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Айварс Лембергс ФОТО: Ieva Čīka/LETA

Очередной скандал потряс Латвию: министр юстиции Янис Бондарс запретил передавать осужденному экс-мэру Вентспилса Айвару Лембергсу лекарство в тюрьму. Это месть?

В сообщении из Рижской центральной тюрьмы говорится, чтобы полностью покончить со своим политическим оппонентом, министр юстиции Янис Бондарс, под руководством которого находятся подразделения администрации тюрьмы, запретил поставки необходимых лекарств г-ну Лембергсу.

Латвийским СМИ удалось узнать от самого Айвара Лембергса следующее: «9 дней назад моя супруга выслала необходимое мне лекарство, которое я принимаю каждый день. Бондарс запретил доставлять мне его. Искренне стараюсь. Оппозицию на кладбище. Россия и Беларусь могут поучиться у нас демократии! Айварс Лембергс – политический репрессированный».