Латвия не будет менять политику в отношении нацменьшинств

Аргументы Недели → В мире 13+

5 марта 2021, 18:52 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Фото: cоцсети

Совет Европы рекомендовал Латвии пересмотреть требования к уровню владения госязыком при найме на работу, а также обеспечить образование на языке нацменьшинств. Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш заявил латвийским СМИ, что изменений в отношении нацменьшинств, видимо, не будет.

Резолюцию в отношении нацменьшинств правительство Латвии готовило почти пять лет: сначала был доклад, потом его оценили эксперты из Совета Европы, которые были в Латвии с визитом. Был вынесен «вердикт»! Латвия должна защищать права всех нацменьшинств.

Что это значит?

Например, обеспечить непрерывную доступность образования на языках нацменьшинств. Пересмотр нормы использования языков при написании, например, личных имен в документах.

Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш высказался по данному поводу: «Я еще не прочел все, но с главными выводами ознакомился. В целом они позитивные. Я думаю, что правительство Латвии не намерено менять нашу политику. Наша страна открыта для всех национальностей и этнических групп. Но основой нашей страны остается использование нашего языка и развитие нашей культуры».

Интересно, но МИД Латвии не спешит комментировать данные рекомендации Совета Европы в отношении нацменьшинств. Правда, опубликовал на своей сайте информацию, что Совет Европы высоко оценил политику Латвии по интеграции общества…

Чудны дела твои, Господи!