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Депутат Госдумы Леонид Слуцкий прокомментировал сообщения о возможных санкциях против России

, 13:44

Депутат Госдумы Леонид Слуцкий прокомментировал сообщения о возможных санкциях против России
Фото: соцсети

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий считает, что сообщения о возможности введения антироссийских санкций США и Великобританией за применение химоружия являются новым провокационным вбросом, направленным против России.

«Символично, что появляются подобные инсинуации ровно 5 марта - в 75-летнюю годовщину фултонской речи Черчилля, разделившей мир на два лагеря и положившей начало холодной войне. Очевидно, что с тех пор мало что изменилось», - отметил глава комитета Госдумы.

Он подчеркнул, что западные страны в очередной раз объявляют Россию своим геополитическим врагом.

«Подведение под обвинения России в нарушении Конвенции ООН о запрете химоружия началось еще с провокации в Солсбери, «Highly Likely 2.0» мы продолжали наблюдать и в истории с «берлинским пациентом». Но все утверждения о каком-либо применении боевых отравляющих веществ со стороны России - бред и еще раз бред», - заявил Леонид Слуцкий.

Депутат напомнил, что последнюю партию запасов химоружия в России ликвидировали 27 сентября 2017 года «в соответствии все с той же Конвенцией ООН… в отличие от США».

«Что касается санкций, то они предлагаются исключительно ради санкций и продолжения демонизации России в мировом информационном пространстве. Если введут, уверен, ответим. Принцип взаимности никто не отменял, не устаю это повторять», - заключил российский парламентарий.

НХ

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