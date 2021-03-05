При Лукашенко будет создана партия власти

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5 марта 2021, 13:04

Министерство юстиции Белоруссии намерено перерегистрировать политические партии в стране. Представители власти заявляют, что старая партийно-политическая система уступит место новым организациям.



Члены общественного объединения «Белая Русь» уже не первый раз поднимают разговор о планах по созданию отдельной партии. Она будет иметь социальную направленность, реализовывать политику восточного направления. Новая партия, по соображениям Лукашенко, может значительно укрепить его положение. Существующие политические партии исчерпали себя и не выполняют поставленные задачи. Под таким предлогом власть хочет избавиться от лишних политических игроков, оставив рядом с собой только лояльные партии.



Имитировать оппозицию в новой системе будет партия «Демократический союз». Её организатор Юрий Воскресенский называет себя соратником Виктора Бабарико. Ранее он был главным оппонентом Лукашенко. Оппозиционная партия будет состоять из активистов протестного движения. Общественность не сомневается, что данная партия будет зарегистрирована. Она создаст видимость диалога с оппонентами власти.



