КНР через 15 лет удвоит ВВП

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5 марта 2021, 11:28

На парламентских сессиях в Пекине премьер-министр страны Ли Кэцян одной из приоритетных экономических целей страны назвал удвоение ВВП к 2035 году.



Основной фокус внимания китайских политиков также сосредоточен на восстановлении экономики после пандемии. Среди высшего руководства страны есть понимание того, что достичь прежних темпов будет очень сложно. Важно постепенно избавляться от технологической зависимости от других стран, налаживать новые экономические связи и осваивать иностранные рынки. Среднегодовой прирост экономики составит примерно 5%. Особую роль китайские руководители отводят медицине и проведению вакцинации населения. Количество заболевших коронавирусом в стране ничтожно мало по сравнению с другими государствами. Несмотря на это, Китаю приходится совершенно по новому открываться всему миру.



Си Цзиньпин активно демонстрирует контроль над всеми сферами жизнедеятельности в Китае. Политик показывает, что под его руководством страна справляется со всеми внутренними и внешними проблемами. При этом глава государства не занижает конкуренцию США в мировой экономике. Америка, по мнению Си, является главной угрозой для развития Китая.



