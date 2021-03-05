Города Мьянмы захлестнули беспорядки

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5 марта 2021, 10:00

Силы безопасность Бирмы устроили 3 марта в главных городах страны жестокую войну с населением. После совершённого переворота это был самый трагичный день, в который погибло порядка пятидесяти человек, сообщает журналист Василий Головин в своём блоге на сайте «Эхо Москвы».



Солдаты открывают огонь на поражение без предупреждения. Седи погибших числятся даже несовершеннолетние. Силовики задержали около 1700 демонстрантов. ООН требует прекратить беспорядки в стране, в противном случае против государства и военных структур будут введены международные санкции. Представители хунты сообщили, что не боятся международной изоляции. Страна уже имеет значительный опыт давления иностранных государств. Жизнь в изоляции никого не пугает. При этом силовики уверены, что их поддержит Китай.



Акции протеста не прекращаются, несмотря на применение военными водомётов, слезоточивого газа. При появлении военных толпа протестующих разбегается, а потом собирается вновь. Государство оказалось парализовано массовыми забастовками.



Демонстранты уже научились сопротивляться военным. Во время перестрелки протестующие создают дымовые завесы, чтобы военные не могли прицелиться по людям. Накал социального напряжения увеличивается с каждым днём. Государство погружается в глубокий социальный и политический кризис.



