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Первый космический отель планируют открыть в 2027 году

, 23:05

Первый космический отель планируют открыть в 2027 году
космический отель, фото: twitter.com/orbitalops

Компания Orbital Assembly объявила дату открытия первого космического отеля Voyager, который будет расположен на низкой околоземной орбите. Начало строительства запланировано на 2025 год.

Отель будет вмещать в себя рестораны, кинотеатры, спа и комнаты для 400 человек. Предполагаются экскурсии в открытый космос. Сдача проекта планируется к 2027 году.

Космическая станция будет иметь форму большого круга и вращаться для создания искусственной гравитации. Стоимость проекта, а также номеров и космических туров пока неизвестна.

Первый космический отель планируют открыть в 2027 году

Первый космический отель планируют открыть в 2027 году

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