Власти Германии продлили до 30 июня режим эпидемии национального масштаба, введенный из-за ковида
4 марта 2021, 19:59
Власти Германии 3 марта продлили до 30 июня режим эпидемии национального масштаба, введенный из-за коронавирусной инфекции COVID-19. За продление режима проголосовали 368 парламентариев, против - 293, - сообщается на сайте Бундестага.
В ФРГ режим эпидемии национального масштаба позволяет правительству каждый раз вводить конкретные ограничения или продлевать их без специальных санкций парламента и палаты федеральных земель.
Оппозиционные силы Германии возмущены тем фактом, что локдаун вводится без участия Бундестага. С начала пандемии в Германии, по последним данным, выявлены 2 479 864 зараженных ковидом. Выздоровели 2 287 302 пациента. Умерли 71 327 человек с коронавирусом. Еще в декабре ежедневный прирост числа заразившихся достигал 30 тысяч. Сейчас новых суточных заражений стало гораздо меньше.
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