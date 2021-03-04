Франция извинилась за убийство алжирского героя прошлого века

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4 марта 2021, 17:33

В середине прошлого столетия французские парашютисты убили видного борца за независимость Алжира Али Буменджеля. Долго время в стране считали, что он покончил жизнь самоубийством.



Президент Франции Эмманюэль Макрон встретился с внуками алжирского героя и рассказал правду о смерти их предка. Али Буменджель давно признан в североафриканской стране героем. Признание далось французскому руководству нелегко. Макрон считает, что его государство совершило преступление против человечности, колонизируя Алжир. Такие заявления повергли старшее французское поколение в шок. Алжир был не просто колонией, а полноценной территорией Франции. Большая часть европейского населения до настоящего времени живёт там.



Во Франции стараются лишний раз не вспоминать войну Алжира за независимость. Тем не менее, признание ошибок прошлого является новой тенденцией в мире. Западное общество демонстрирует стремление к консенсусу. Каяться становится проще, так как сменились целые поколения, которые помнят о колониальном прошлом из рассказов предков и учебников по истории. К тому же для преодоления новых вызовов цивилизации государствам приходиться сотрудничать и объединяться.



