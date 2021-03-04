Порошенко становится популярнее Зеленского

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4 марта 2021, 17:18

Политическое настроение украинского общества за последние два месяца существенно поменялось. Большая часть активнее разделяет свои взгляды с партией Петра Порошенко «Европейская солидарность».



Половина украинцев не хотят видеть Зеленского на посту президента страны ещё один срок. Такая картина объясняется пониманием людей того, что государство движется не в том направлении. Наиболее чувствительными оказались экономические проблемы. Высокие тарифы на услуги ЖКХ, низкая покупательская способность. Экономить приходится практически на всём. Люди также недовольным командой действующего президента. Она сформирована из состава предыдущего главы государства.



Пытаясь укрепить свои позиции, Владимир Зеленский начал проводить более жёсткую политику. Для получения поддержки народа, ему необходимо сделать «политическое обнуление» Петру Порошенко.



Если бы парламентские выборы состоялись в ближайшие дни, пропрезидентская партия «Слуга народа» смогла набрать бы не более 14% голосов. Это третье место в рейтинге. На втором месте могла бы находиться «Европейская солидарность», либо партия «Оппозиционная платформа – За жизнь». Политический расклад для окружения Зеленского оказался пугающим, несмотря на то, что он правит страной только половину своего срока.



