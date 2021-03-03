Российский Су-27 поднимался в воздух для перехвата двух бомбардировщиков ВВС США над Балтикой

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3 марта 2021, 20:45 Источник: ТАСС

Су-27, mil.ru

Вечером в среду, 3 марта, стало известно, что российский истребитель Су-27 вылетал на перехват двух стратегических бомбардировщиков Военно-воздушных сил Соединенных Штатов Америки над Балтикой.

В Национальном центре управления обороной РФ, который входит в состав Минобороны России, сообщили, что для опознавания двух целей, приближающихся к госгранице, в воздух был поднят истребитель Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил ЗВО. Впоследствии было установлено, что речь идет о стратегических бомбардировщиках В-1В ВВС США.

Подчеркивается, что госграница Российской Федерации нарушена не была.