Российский Су-27 поднимался в воздух для перехвата двух бомбардировщиков ВВС США над Балтикой

Вечером в среду, 3 марта, стало известно, что российский истребитель Су-27 вылетал на перехват двух стратегических бомбардировщиков Военно-воздушных сил Соединенных Штатов Америки над Балтикой.
В Национальном центре управления обороной РФ, который входит в состав Минобороны России, сообщили, что для опознавания двух целей, приближающихся к госгранице, в воздухбыл поднят истребитель Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил ЗВО. Впоследствии было установлено, что речь идет о стратегических бомбардировщиках В-1В ВВС США.
Подчеркивается, что госграница Российской Федерации нарушена не была.
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