Владимир Жириновский: Екабпилс – пример увядающей Латвии

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3 марта 2021, 18:56 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Фото: cоцсети

Недавний скандал в латвийском городе Екабпилсе получил международную огласку. Вандализм с мемориалом советским войнам не остался без внимания российских политиков. Специально для балтийского бюро «Аргументы Недели» комментарии Владимира Вольфовича Жириновского.

«Екабпилс – типичный пример увядающей Латвии. Работы мало, молодежь уезжает в поисках лучшей жизни, многие латыши отправились на унизительные подработки в Западную Европу, трудятся там наравне с гастарбайтерами из Африки. Конечно, местные жители этим недовольны, испытывают обиду, а Власти пытаются эти депрессивные настроения куда-то выплеснуть с наименьшими потерями для себя. Проще всего их спустить на националистический угар, и чтобы порадовать местных нацистов тайком украсть старую пушку с заваренным стволом, в сотый раз напомнить, что во всех бедах Латвии «виноваты» русские «оккупанты», хотя русские в Екабпилсе еще в 17 веке слободу основали, когда никакой Латвии и в помине не было.

Рано или поздно терпение закончится. На место снесенной пушки-муляжа может прибыть новая, но уже действующая, и Слон, наконец, придавит моську».