В Швеции ребенок заразился COVID-19 в утробе матери

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3 марта 2021, 17:21 Источник: ТАСС

ножки младенца, pixabay.com

В прошлом году в шведском городе Мальме ребенок заразился коронавирусом нового типа в утробе матери. Соответствующую информацию предоставили в среду, 3 марта, сотрудники университетской больницы Skane.

Отмечается, что у младенца взяли анализ на COVID-19, который показал, что ребенок появился на свет уже зараженным.

Согласно последним данным, роды у женщины, поступившей в больницу с симптомами коронавирусной инфекции, медики госпиталя провели путем кесарева сечения. Вышеуказанное решение было принято после того, как у младенца выявили признаки кислородного голодания.