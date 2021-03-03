В Швеции ребенок заразился COVID-19 в утробе матери

В прошлом году в шведском городе Мальме ребенок заразился коронавирусом нового типа в утробе матери. Соответствующую информацию предоставили в среду, 3 марта, сотрудники университетской больницы Skane.
Отмечается, что у младенца взяли анализ на COVID-19, который показал, что ребенок появился на свет уже зараженным.
Согласно последним данным, роды у женщины, поступившей в больницу с симптомами коронавирусной инфекции, медики госпиталя провели путем кесарева сечения. Вышеуказанное решение было принято после того, как у младенца выявили признаки кислородного голодания.
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