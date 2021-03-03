В Пентагоне подтвердили, что бывший главврач Белого дома злоупотреблял спиртным на работе

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3 марта 2021, 15:25 Источник: CNN

Ронни Джексон, Ron Sachs/Consolidated

Генеральный инспектор Министерства обороны США в своем докладе подтвердил, что конгрессмен Ронни Джексон в бытность главным врачом Белого дома при администрациях Барака Обамы и Дональда Трампа злоупотреблял алкоголем.

Из отчета, который, как предполагается, будет обнародован позже сегодня, следует, что Ронни Джексон, который был главврчом Белого дома при администрациях Барака Обамы и Дональда Трампа, часто выпивал на работе, проявлял грубость по отношению к своим подчиненным и журналистам, был крайне невысокого мнения о своих коллегах-женщинах и не скрывал этого.

Кроме того, конгрессмен, как отмечается в докладе, употреблял сильнодействующее снотворное, вследствие чего многие работавшие с ним люди опасались за его способность выполнять свои обязанности.

Сам Джексон категорически отвергает вышеуказанные обвинения.