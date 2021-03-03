Католики готовы лишить Байдена причастия из-за его отношения к абортам

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3 марта 2021, 13:46 Источник: ng.ru

Фото: vk.com

Доктринальный комитет Конференции католических епископов США (USCCB) может отказать в причастии президенту страны Джо Байдену. По мнению епископов, второго в истории страны президента-католика необходимо отлучить от таинства евхаристии за его отношение к абортам.

«Когда политики, исповедующие католическую веру, поддерживают право на аборт, возникают дополнительные проблемы. Кроме прочего, это создает путаницу среди верующих в отношении того, чему на самом деле учит церковь по этим вопросам», - заявил президент USCCB, архиепископ Лос-Анджелеса Хосе Орасио Гомес.

Вопрос отлучения Байдена от причастия может быть рассмотрен в самое ближайшее время. Архиепископ-эмерит Филадельфии Чарльз Шапью подчеркнул, что президенту США откажут в причастии «не ради наказания, а для исправления».

Принадлежность Байдена к Римской церкви не только привела его к победе на президентских выборах, но и основательно разделила верующих. В защиту Байдена выступил архиепископ Вашингтона кардинал Уилтон Грегори. Он объявил, что не откажет Байдену в причастии в храмах своей архиепархии и надеется на сотрудничество «там, где это возможно».

Известно, что Джо Байдену не в первый раз отказывают в евхаристии. В октябре 2019 года он уже был лишен причастия во время предвыборной кампании в католическом храме Святого Антония в Южной Каролине. Клирик храма Роберт Мори заявил, что «никто не может причаститься святых тела и крови Христа, если поддерживает вещи, противоречащие основам христианского учения».

Интересно, что ранее Байден выступал против абортов. В 2006 году он называл аборт «трагедией». В своей книге, изданной в 2007 году, политик писал об отрицательном отношении к этой медицинской практике, но при этом подчеркивал, что «не желает кому-то навязывать свою точку зрения». В июне 2019 года кандидат в президенты полностью поменял свои взгляды под давлением общественности и однопартийцев и выступил за защиту прав женщин на аборты.